Читатели kp40.ru помогли собрать деньги для Славы Шилина

В среду, 17 июня, сбор средств на новую систему шунтирования головного мозга для пятилетнего Славы Шилина из Калуги был закрыт. Необходимую сумму – 125 490 рублей – удалось собрать при поддержке читателей kp40.ru.

- Деньги для Славы собраны! 131 платёж пришёл от читателей КП40, от 50 до 10 000 рублей. И это только с банковских карт. Расчётный счёт сейчас ещё подбиваем. Огромное спасибо! – написали нам организаторы сбора – представители благотворительного фонда «Волонтёры – детям».

Как мы рассказывали, из-за того, что прежняя система шунтирования головного мозга перестала работать, Слава попал в реанимацию с признаками развивающейся гидроцефалии.

Мальчик растёт в многодетной семье, оплатить шунт самостоятельно его родители не могут.