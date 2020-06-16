В Калуге объявили экстренный сбор денег для пятилетнего Славы Шилина

Благотворительный фонд «Волонтёры – детям» объявил экстренный сбор средств для пятилетнего Славы Шилина. Сейчас он находится в реанимации с признаками развивающейся гидроцефалии.

- Шунтирующая система, которая помогала ребёнку справляться с болезнью, перестала работать. Требуется её замена, - сообщили KP40 в благотворительном фонде.

Стоимость шунта – 125 490 рублей. Слава растёт в многодетной семье. Оплатить его самостоятельно родители мальчика не могут.

Слава родился на шестом месяце беременности с критически низким весом. Несколько дней провёл на ИВЛ. За пять лет он перенёс 15 различных операций.

- За это время Славе заменили несколько шунтирующих систем, оперировали глаза, долго лечили от повторяющегося менингита, - рассказали нам в фонде. – Из-за частых госпитализаций и внезапных приступов судорог семье пришлось поселиться в съёмной квартире рядом с областной больницей, чтобы, не дожидаясь приезда Скорой, на руках приносить Славу в приёмное отделение.

На данный момент благотворительному фонду удалось собрать 51 742 рубля. Самый оперативный способ перевести деньги на лечение мальчика – через кнопку «Помочь» на странице сбора для Славы на сайте фонда «Волонтёры – детям».