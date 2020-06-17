Владислав Шапша поручил усилить наблюдение за лесами

Во вторник, 16 июня, на территории СГАУ КО «Лесопожарная служба Калужской области» глава региона Владислав ШАПША осмотрел новую технику, закупка которой была проведена в последние два года в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

За два года специализированный автопарк был значительно обновлен. Главе региона продемонстрировали плуги, тракторы «Беларус» и ТСН-4 Алтайского завода «Гранд». На вооружение лесопожарной службы поступил 31 полноприводный грузо-пассажирский автомобиль Ульяновского завода. Ключи от пяти из них, закупленных в этом году, Владислав Шапша вручил лесным пожарным.

Особое внимание руководитель области уделил работе инновационной Российской системы автоматизированного дистанционного мониторинга «Лесохранитель», позволяющей обнаруживать возгорания в автоматическом режиме. На средства областного бюджета приобретены 22 системы видеонаблюдения. Они были установлены в наиболее пожароопасных районах в прошлом году.

Для обеспечения круглосуточного мониторинга на всех участках калужского лесного фонда необходимо закупить дополнительно 23 видеокамеры. Владислав Шапша поддержал это предложение профильного министерства.

- Все территории, где есть риск возникновения пожаров, должны быть под наблюдением, - подчеркнул он. - Необходимо решить этот вопрос.