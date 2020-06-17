В Калуге пройдет парад колясок

В День города, 22 августа, в Калуге состоится конкурс-карнавал детских транспортных средств «Кругосветное путешествие», - сообщает пресс-служба городской управы.

Он начнется в 12:00 в Центральном парке культуры и отдыха. В рамках конкурса будет оцениваться самый оригинальный и креативный детский транспорт - коляски и велосипеды. Наличие пассажира обязательно.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в управлении культуры города Калуги - по электронному адресу nasedkina_mv@kaluga-gov.ru или по телефону (4842) 70-15-02.