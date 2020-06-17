Владислав Шапша подписал постановление о награждении 16 медиков медалью «За медицинскую доблесть»

В среду, 17 июня, глава Калужской области Владислав ШАПША подписал постановление правительства о награждении 16 медиков медалью «За медицинскую доблесть».
Как говорится в документе, наградят медработников «за проявленное мужество и самоотверженность при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни».
Среди награждённых главврач Калужской областной инфекционной больницы Елена Алешина, которая сама сейчас выздоравливает от коронавируса.
Напомним, награду «За медицинскую доблесть» Владислав Шапша предложил вручать два месяца назад.
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