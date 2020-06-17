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Владислав Шапша подписал постановление о награждении 16 медиков медалью «За медицинскую доблесть»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.06.2020 15:45 3 453
Владислав Шапша подписал постановление о награждении 16 медиков медалью «За медицинскую доблесть»

В среду, 17 июня, глава Калужской области Владислав ШАПША подписал постановление правительства о награждении 16 медиков медалью «За медицинскую доблесть».

Как говорится в документе, наградят медработников «за проявленное мужество и самоотверженность при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни».

Среди награждённых главврач Калужской областной инфекционной больницы Елена Алешина, которая сама сейчас выздоравливает от коронавируса.

Напомним, награду «За медицинскую доблесть» Владислав Шапша предложил вручать два месяца назад.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.06.2020 15:45 3 453
Тэги: область
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