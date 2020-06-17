«Если нас опять закроют на карантин, это будет смерть на 100%»: калужский бизнес высказался о коронавирусе

Мы попросили нескольких калужских предпринимателей рассказать, насколько серьёзно ударил по их предприятиям режим самоизоляции, как они планируют выбираться из кризиса и что думают о второй волне коронавируса, которую нам пророчат осенью.

Анна ГУБАНОВА, владелица салона оптики:

— Мы не работали ровно полтора ­месяца, открылись только 12 мая. Покупательский спрос по сравнению с тем же периодом прошлого года снизился ощутимо — ​процентов на 50 точно. Изменилась модель потребления: люди стали больше экономить. У меня есть постоянные клиенты, которые что-нибудь покупали из каждой новой коллекции: лето наступило, солнышко выглянуло, настроение хорошее — ​пришли за новыми модными солнечными очками. Сейчас такого нет, покупают только по необходимости. Многие идут с ремонтом.

Что будет дальше, неизвестно. Самое печальное заключается в том, что рушатся производственные цепочки. Половина наших партнёров после этой истории с пандемией ещё не приступила к полноценной работе. На складах у тех, кто вышел, ассортимент заметно поредел: пострадали поставки прежде всего из-­за логистики. Если, например, рецептурные линзы изготовить во Франции не проблема, то доставить их теперь в нужные сроки не берётся никто.

В нашей стране предприниматели, как мне кажется, не привыкли рассчитывать на поддержку государства. Мы тоже её не ждали и не получили. Непонятно, почему бизнес разделили на пострадавших и нет, хотя очевидно, что пострадали все. Поэтому решаем проблемы своими силами: урезаем расходы. Арендных каникул нам тоже никто не предоставил. Удалось договориться с арендодателями только о скидке за два месяца простоя.

В нынешних условиях приходится очень тщательно планировать ассортимент, каналы продвижения и сбыта, большое внимание уделять каждому клиенту, искать индивидуальный подход и нестандартные решения. Долгосрочные планы в такой ситуации строить сложно, ориентируемся по ситуации.

Как ни странно, я благодарна всей этой истории за то, что мы в ускоренном темпе оптимизировали всё то, что требовало ­изменений давно, и получили передышку, которая позволила переосмыслить свою жизнь и работу.

Светлана БЕСКОВА, генеральный директор сети ювелирных магазинов:

— Пандемия серьёзно ударила по нашей отрасли в целом. Производство сокращается. Специалисты, которые там работают, — «узкие», найти другое место не смогут.

Мы не работали два месяца. Поддержку от государства получили. Конечно, всех наших расходов она не покрыла, но всё-таки хоть какое-­то подспорье.

Открылись мы 3 июня и уже почувствовали, что потребительский спрос снизился ощутимо — ​процентов на 30. Основная масса наших покупателей сейчас — ​молодожёны.

Поднимать цены на украшения мы не будем. Это не предметы первой необходимости. Мы понимаем, что если поднимем цены, то к нам просто никто не придёт. Поэтому мы не только не стали увеличивать стоимость своей продукции, но ещё и сделали на неё хорошую скидку. Понимаем, что всем сейчас тяжело, что денег у людей стало меньше, а побаловать себя украшением всё равно хочется.

Конечно, тщательно планируем ассортимент. Пока отказались от крупных покупок.

Будем активнее осваивать онлайн-­формат. В конце мая у нас уже начались небольшие продажи через Интернет. Планируем развивать в числе других и это направление.

Яков КАЗАЦКИЙ, генеральный директор рекламного холдинга:

— Наш холдинг состоит из нескольких компаний, которые работают в разных сферах рекламной деятельности и поэтому чувствуют себя тоже по-­разному. В каких-­то направлениях падение достаточно серьёзное. Например, в наружной рекламе. За два месяца она упала практически до нуля. В других сферах, например, в телевидении, снижение доходов не такое значительное, потому что все сидели дома и смотрели телевизор. Кроме того, мы как пострадавшая отрасль попали в последний пакет помощи Правительства РФ. Деньги, конечно, небольшие, но в текущей ситуации значимые.

Думаю, за счёт выпадения этих двух месяцев наши доходы по итогам года снизятся примерно на 50%. Но в целом для рекламных компаний кризисы открывают хорошие возможности. Во-­первых, потому что с рынка уходят конкуренты. Во-­вторых, усиливается конкуренция среди наших клиентов, мы это видим на примере предыдущих кризисов.

Какое-­то время, месяца два-­три, всё будет плохо, но потом постепенно вернётся либо на прежний уровень, либо даже на более высокие позиции в связи с тем, что вырастет конкуренция между нашими клиентами. Да, ситуация неприятная, но далеко не смертельная.

Все наши сотрудники на своих местах, никого не увольняли. У нас специфический бизнес, каждого специалиста выращиваем минимум год. Изначально мы ориентировались на то, чтобы сохранить коллектив.

Стараемся помогать своим клиентам по всем вопросам, ​даже тем, которые не связаны с рекламным бизнесом, потому что от самочувствия этих компаний зависит самочувствие нашего бизнеса. Везде, где можем помочь, стараемся это делать. Первое время помогали, например, разобраться с тем, кто может работать, а кто нет. Потом разъясняли, как выполнить нормы, которые предъявляют организациям контролирующие органы. Сейчас помогаем разобраться с тем, какие предприятия могут рассчитывать на поддержку, какие — ​нет.

Что касается возможной второй волны пандемии, то мы всегда держим резерв на случай неприятностей. Теперь увеличили его на более длительный срок. Эта ситуация дала понять, что очень важно иметь подушку безопасности.

Вадим ИГНАТОВ, генеральный директор сети фитнес-­клубов:

— Мы не работаем с 26 марта. В Москве фитнес-­центры открываются 23 июня. Когда разрешат открыться нам, пока неизвестно. На наши вопросы отвечают: ждём улучшения эпидемической ситуации. К работе в новых условиях — соблюдение дистанции, предварительная запись, работа персонала в масках, перчатках, санобработка — ​мы давно готовы.

Для нас карантин стал серьёзным испытанием. Убытки, займы растут. Мы продолжаем платить аренду, оплачивать коммунальные услуги. Договорились с некоторыми организациями о сокращении части платежей, но всё равно это большие деньги.

Да, в мае мы получили МРОТ за апрель на наших сотрудников, но представьте, что это такое — ​прожить на такие деньги! МРОТ за май ещё ждём. А где брать средства на июнь?

Поддержка деньгами должна быть гораздо больше, в том числе по коммунальным платежам. Полная компенсация «коммуналки» за период простоя стала бы хорошим подспорьем.

Пандемия будет отзываться ещё долго. После открытия залов вернутся не все клиенты. Многие ещё побаиваются ходить в общественные места. Кто-­то остался без денег, поэтому начнутся возвраты клубных карт. К тому же сейчас лето, в это время года клиентов всегда меньше. В общем, у нас неопределённое будущее.

Как долго будем набирать обороты до прежних, не знаю, никаких прогнозов у меня нет. Если нас закроют на карантин во второй раз и оставят, как сейчас, без поддержки, это смерть для нашего бизнеса — 100%-но. Мы просто не сможем выполнять свои обязательства в таких условиях. Подготовиться к подобным ситуациям заранее невозможно. Только полная поддержка государства! Тогда возможно и закрытие, и пережидание до лучших времён.

Елена БРИНЕНКО, владелица салона красоты:

— Я, наверное, не совсем типичный представитель индустрии красоты, потому что готовилась к этой ситуации заранее. Ещё в феврале один из моих сотрудников сообщил, что надвигается определённая опасность и больницы готовятся к приёму пациентов. Естественно, мы сразу же усилили систему ­безопасности в нашем салоне: ­закупили дополнительно защитные маски, перчатки. В ноябре, когда в Калуге увеличился уровень заболеваемости респираторными заболеваниями, мы приобрели бактерицидные лампы и начали обеззараживать свои помещения. По сути, когда началась история с закрытием салонов красоты, мы уже были готовы к открытию и работе в новых условиях.

Но для многих моих коллег эта ситуация стала серьёзной проблемой. С началом пандемии цены на всё подскочили в разы. Например, раньше термометр стоил 2 тысячи руб­лей — ​теперь 20 тысяч. Упаковка сотни перчаток, которая стоила 200 рублей, сейчас стоит 1100 руб­лей.

Нашу отрасль признали в числе пострадавших в первые же дни. Соответственно, мы получили поддержку от государства. Поскольку все мои сотрудники оформлены официально, им выплатили МРОТ за апрель и май. Кроме того, нам обнулили налоги за второй квартал в Пенсионный фонд и в Фонд социального страхования. Думаю, многих проблем мне удалось избежать именно благодаря тому, что мой бизнес легальный.

Во время самоизоляции мы периодически сталкивались с провокациями со стороны ­некоторых постоянных клиентов. Они предлагали нам работать за закрытой дверью и искренне удивлялись, почему мы отказываемся. К счастью, у всех моих мастеров на этот счёт оказалась очень чёткая и принципиальная позиция. Но с кем-­то из клиентов из-­за этого пришлось расстаться.

Работать мы начали 30 апреля. Маникюрный и педикюрный кабинеты открылись 12 июня. До 20 мая у нас был аншлаг. Спрос потихонечку восстанавливается, но спектр услуг стал более простым. Например, если раньше средний чек на посещение салона составлял от 2 тысяч руб­лей, то сейчас — ​от тысячи.

По итогам года наша доходность, конечно, упадёт. И не только потому, что мы не работали в апреле. В мае-­июне у нас всегда был пик, потому что это последние звонки, выпускные, свадьбы. Последние звонки в этом году отменили.

Что будет с выпускными, пока непонятно. Таких свадеб, как раньше, в этом году тоже не получится. Всё станет проще: макияж, укладка. Оставлять, как раньше, по 5–10 тысяч невесты уже не смогут. Так что пандемия будет откликаться нам ещё долго.

Что касается возможной второй волны, то я предпочитаю жить здесь и сейчас. Да, надо готовиться к худшему, но верить в лучшее. Думаю, если что-­то и случится, так массово салоны закрываться теперь не будут, поскольку мы уже готовы к работе в особых условиях.

Эта статья была опубликована в №25 газеты «Калужский перекрёсток» от 17.06.2020.

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