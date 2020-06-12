В Обнинске нашли бабушку, бродившую ночью по улице

Член отряда «Лиза Алерт-Калуга» Надежда заметила ночью на улице Обнинска пенсионерку.

- Она не смогла назвать причины своей ночной прогулки, а также адрес, по которому проживает, - сообщил в четверг, 11 июня, отряд.

Женщина позвонила в полицию и «скорую». Пока службы ехали, бабушке удалось вспомнить номер телефона. Оказалось, что проживает она вместе с сыном, он не слышал, как мать ночью вышла из дома.

- Если вы встретили на улице человека, который кажется вам потерянным, или есть капля сомнения, что у этого человека не всё хорошо, не проходите мимо, возможно, вы сможете предотвратить сбор людей для активного поиска, - отмечают в отряде.

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