$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

Дмитрий Денисов честно рассказал о фонтане и показал прелести робота-косильщика

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.06.2020 18:27 0 342
Дмитрий Денисов честно рассказал о фонтане и показал прелести робота-косильщика

Глава администрации Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ на этой неделе активно вёл свои страницы в соцсетях.

Градоначальник опубликовал видео того, как работает робот-косильщик на склоне парка культуры и отдыха.

Эту полезную технику купили в прошлом году.

- Машина трудится на склоне парка и газонах в скверах без перерывов, перекуров и выходных, - написал Денисов.

Ещё одно видео Дмитрия Денисова – с телепередачи «Утро первых».

В прямом эфире градоначальник рассказал о планах по благоустройству Калуги.

Одним из первых Дмитрий Денисов опубликовал фото «фонтана», который образовался на улице Московской 10 июня.

- Не ошибается тот, кто ничего не делает, - честно написал он. - Сейчас исправим.

И на устранение последствий аварии на самом деле ушло всего полтора часа.

А в четверг Дмитрий Денисов опубликовал фото с Оки. Градоначальник на лодке переправился на Правый берег.

- Вместе с моим заместителем, начальником управления городского хозяйства Александром Шпиренко проверили работу Воробьёвской переправы, - рассказал Денисов. - Вскоре здесь вновь появится понтонный мост – эту идею главы региона Владислава Шапши горячо поддержали калужане.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.06.2020 18:27 0 342
Тэги: городской голова калуги
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Бесплатный премиум-линкор в тарифе «Игровой» — специально для поклонников морских боев
МегаФон организовал противопожарное наблюдение за лесами России
«Ростелеком» запустил в продажу умную колонку
«Клиника года-2020»: марафон добрых слов
Почему визит незваных «ритуальных агентов» сегодня особенно опасен
Шодиев Патох Каюмович помог сберечь уникальные экспонаты музея Итику Куботы
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
Глава региона предложил вернуть понтонный мост на Воробьевку. А что вы думаете по этому поводу? 
Всего проголосовало: 1999
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Критерии выбора хорошей студии по созданию сайтов
Самоходные ножничные подъёмники: сфера применения и характеристики
Где отремонтировать ноутбук в Иркутске

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Расценки на публикацию агитационных материалов в период избирательных кампаний выборов 2020 года на сайте www.kp40.ru

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru