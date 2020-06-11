Дмитрий Денисов честно рассказал о фонтане и показал прелести робота-косильщика

Глава администрации Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ на этой неделе активно вёл свои страницы в соцсетях.

Градоначальник опубликовал видео того, как работает робот-косильщик на склоне парка культуры и отдыха.

Эту полезную технику купили в прошлом году.

- Машина трудится на склоне парка и газонах в скверах без перерывов, перекуров и выходных, - написал Денисов.

Ещё одно видео Дмитрия Денисова – с телепередачи «Утро первых».

В прямом эфире градоначальник рассказал о планах по благоустройству Калуги.

Одним из первых Дмитрий Денисов опубликовал фото «фонтана», который образовался на улице Московской 10 июня.

- Не ошибается тот, кто ничего не делает, - честно написал он. - Сейчас исправим.

И на устранение последствий аварии на самом деле ушло всего полтора часа.

А в четверг Дмитрий Денисов опубликовал фото с Оки. Градоначальник на лодке переправился на Правый берег.

- Вместе с моим заместителем, начальником управления городского хозяйства Александром Шпиренко проверили работу Воробьёвской переправы, - рассказал Денисов. - Вскоре здесь вновь появится понтонный мост – эту идею главы региона Владислава Шапши горячо поддержали калужане.