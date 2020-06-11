Калужские депутаты поддержали предложение Владислава Шапши внести изменения в Налоговый кодекс

В четверг, 11 июня, в Калуге состоялось последнее заседание областного Заксобрания шестого созыва.

На сессии депутаты поддержали инициативу исполняющего обязанности губернатора Владислава Шапши о внесении изменений в налоговый кодекс России. Предложение внесут в Государственную Думу.

Депутатам нижней палаты федерального парламента предлагают сохранить для регионов-доноров право на понижение ставки налога на прибыль организаций.

Дело в том, что с 1 января 2023 года у субъектов России право на понижение этой налоговой ставки сохранится исключительно для резидентов особых экономических зон и территорий опережающего развития. Остальные категории инвесторов в 2023 году этой льготы лишаются. Но, по мнению областных парламентариев, такая мера поддержки стимулирует приток инвестиций и помогает поддерживать ключевые отрасли региональной экономики. К примеру, в Калужской области почти четверть организаций, созданных за период с 2009 по 2019 годы, воспользовалась этой преференцией.