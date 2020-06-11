Владиславу Шапше показали в Калуге современное производство медтехники

В среду, 10 июня, в Калуге врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША продолжил знакомство с деятельностью промышленных предприятий в рамках работы по повышению открытости экономики Калужской области и посетил АО «Калугаприбор».

Глава региона осмотрел участок сборки медицинской аппаратуры, монтажно-сборочное производство телекоммуникационного оборудования, механозаготовительное производство и участок станков с ЧПУ.

АО «Калугаприбор» - одно из ведущих предприятий России по производству наукоемкой радиоэлектронной аппаратуры: средств и систем специальной связи, защищенных информационно-телекоммуникационных систем.

На предприятии работает специальная научно-техническая лаборатория, аккредитованная на право проведения аттестации объектов информатизации и испытательный технический центр, аккредитованный на право проведения сертификационных испытаний изделий и электронной компонентной базы отечественного и иностранного производства.

С 2014 года завод производит ультразвуковые диагностические сканеры и фетальные мониторы. В настоящее время они пользуются спросом в ряде регионов России.

Владислав Шапша выразил уверенность, что эти устройства будут востребованы и медицинскими учреждениями Калужской области.

Говоря о том, что здравоохранение является одним из ключевых приоритетов в работе, глава области отметил, что предприятия, производящие современную медтехнику, находятся на особом счету. Оснащение калужских больниц аппаратами для ультразвуковой диагностики может стать новой точкой роста для АО «Калугаприбор».