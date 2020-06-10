Чем занять детей этим «коронавирусным» летом

Эпидемия коронавируса изменила летние планы жителей Калуги и их детей. Как родители решают проблему детского досуга и может ли онлайн-лагерь заменить обычный? Калужане поделились своими мыслями на этот счёт.

— Мы с детьми пребываем в прострации, — говорит калужанка Екатерина САДОВНИКОВА, мама двух дочек. Старшая закончила 5-й класс, младшая перешла в 3-й. — Планировалось, что в июне и июле они поедут в лагерь, дочки очень этого ждали. В августе я собиралась пойти в отпуск, хотели поездить по Калужской области. Теперь не знаем, что планировать, о чём мечтать, чего желать: а вдруг снова не сбудется?

«Всё накрылось медным тазом»

Примерно в таком же полуподвешенном состоянии нынче находится большинство россиян. По данным опроса ВЦИОМ, из-за эпидемии коронавируса планы на летний отдых — свои и своих детей — вынуждены были изменить больше 80% жителей страны. Вместо поездок к морю, в лагеря, санатории ребят ждёт в лучшем случае домик в деревне или дача. Многие дети останутся на всё лето в городе. Для их родителей это стало серьёзной проблемой.

— Из всех детей больше всего меня волнует 11-летний Миша, потому что он склонен залипать в гаджетах, — говорит тележурналист, мама семерых детей Марина ГЛУШЕНКОВА. — В последние годы я в начале июня определяла Мишу в какой-нибудь городской лагерь. Во второй половине июня брала небольшой отпуск, и мы с детьми куда-нибудь уезжали. Или наоборот: в начале июня мы отправлялись в поездку, а потом был мини-лагерь. Сейчас все площадки и лагеря закрыты. Однажды я вернулась домой и застала Мишу сидящим, как крот, в тёмной комнате. Перед ним лежал ноутбук, сбоку — телефон, из которого тянулись наушники. Он играл и одновременно что-то слушал. Насильно вытащила погулять.

Марина Глушенкова повесила доску, на которой расписала обязательные для детей дела: зарядка, прогулка, уборка, чтение, рисование. Сделал дело — получи конфетку!

— С ужасом вошли в лето. На июнь планировался школьный лагерь, в июле — поездка на море, в августе — смена в «Соколе», — рассказывает калужанка Юлия НАБОКИХ, мама 11-летнего сына. — Дачи нет, деревни нет, есть частный дом в городе, но торчать в саду сын не особенно хочет. Он активный, дома за телефоном-компьютером не сидит. Ему бы побегать, пообщаться с друзьями, а тут такое.

— Моей дочери скоро будет 8, — говорит жительница Калуги Татьяна И. — В июне планировали школьную площадку, в июле — бабушки посменно, в августе хотели на море с палатками. Накрылось медным тазом абсолютно всё.



В режиме ожидания

У многих родителей ещё теплится надежда на то, что в июле летняя оздоровительная кампания всё-таки начнётся. На данный момент Управление образования г. Калуги приняло 2444 личных заявления и 1405 коллективных заявок от предприятий, коллективов, спортивных организаций. Пока путёвки не выдавали.

Если Роспотребнадзор даст добро, детские лагеря откроются 1 июля. В этом году отдых будет бесплатным. Такое решение приняло руководство Калужской области. Кроме того, смены сократили до двух недель, чтобы отдохнуть могло как можно больше ребят. Приоритет будет у детей медиков, соцработников, а также у ребят, которые находятся в трудной жизненной ситуации, и у детей из малообеспеченных семей.

Впрочем, это решит проблему детского летнего досуга лишь отчасти. Большинству родителей организовывать каникулы своих детей придётся самостоятельно. Согласно данным соцопросов, 21% россиян намерены добровольно или принудительно загрузить детей развивающими активностями или занятиями с репетиторами. 20% респондентов планируют семейные лагеря и совместные активности с близкими. Такие форматы, как онлайн-няня или лагерь в формате онлайн, собираются опробовать 3% российских родителей.



Онлайн-каникулы

— Идея онлайн-лагерей мне очень нравится, — говорит Екатерина Садовникова об инициативе предпринимателей. — Я задумалась на эту тему ещё в марте. Это не бесконечное сидение в ZOOM, как может показаться. Весь день наполнен активными событиями: зарядка, мастер-классы, общение, игры. Сейчас такие лагеря стали появляться, но ценник там аховый — от 500 до 1000 рублей в день. Я к таким расходам не готова.

Кроме того, можно было бы с пользой применять чат-боты, которые выдают информацию в виде небольших сообщений. Старшая дочь таким образом однажды прочитала целую книгу. Я думаю, с помощью этих приложений для мобильных телефонов дети могли бы читать, например, литературу из списка книг на лето. Они совсем не против того, чтобы делать что-то полезное, но для них важна подача.

Обратная сторона

Многие родители к идее онлайн-каникул относятся более сдержанно. Кто-то уже опробовал такой формат и совсем не в восторге от него.

— Моя 11-летняя дочь посещает онлайн-лагерь, который организовали в школе, где она учится, — рассказывает калужанка Наталья ЧААДАЕВА. — Занятия начинаются в 10:00 с зарядки. Потом — мастер-класс. Например, на днях дочь шила перчаточную куклу. Потом — познавательно-развлекательная беседа на какую-нибудь актуальную тему. Бывают онлайн-экскурсии по музеям. С точки зрения организации детского досуга это, наверное, интересный формат. Учителя — большие молодцы, они очень стараются. С другой стороны, после полутора месяцев напряжённого дистанционного обучения онлайн-лагерь воспринимается как продолжение учёбы и не даёт ощущения отдыха. А ещё может неожиданно сломаться компьютер — и всё, ты уже не у дел. Кроме того, мне кажется, такой формат больше подходит подросшим и усидчивым детям. Если ребёнок подвижный, то вряд ли он усидит перед компьютером несколько часов. Так что я бы не стала называть это полноценным отдыхом и контролем над детьми.



Помоги себе сам

— Нам повезло в том плане, что мы с мужем сейчас работаем удалённо, поэтому можем и присмотреть за детьми, и развлечь их, — говорит Наталья. — Родителям, которые вынуждены находиться весь день в офисе, могу только посочувствовать.

Марина Глушенкова после рассказанной истории с Мишей повесила дома доску, на которой расписала обязательные для детей дела: зарядка, прогулка, уборка, чтение, рисование.

— Дней пять эта доска успешно работала, но потом её эффективность несколько снизилась, — говорит Марина. — Честно говоря, я в замешательстве, даже не знаю, что предпринять. Мысли были разные: вплоть до того, чтобы найти студентку или старшеклассника, который будет приходить и читать с Мишей книги по школьной программе.

Екатерина Садовникова мечтает, чтобы появился большой онлайн-квест для детей, рассчитанном на всё лето. А пока покупает в Интернете небольшие игры или иногда придумывает их сама: пишет сценарий, записочки с заданиями, готовит реквизит.

— Это, конечно, затратно по времени, но детям очень нравится и отвлекает их хотя бы на время от компьютера, телевизора и телефонов.

Юлия Набоких ждёт, когда наконец откроют Москву и Питер.

— Поедем туда, будем по музеям и паркам ­гулять, а пока сидим в своём городе, на самокатах-велосипедах катаемся.

Татьяна И., скорее всего, будет брать дочь на полдня на работу, а в августе всё-таки надеется отправиться к морю.

Будь в курсе

Несколько учреждений дополнительного образования г. Калуги организовали на время летних каникул онлайн-смены для городских школьников. Программа включает в себя мастер-классы, концерты, конкурсы, квесты, викторины.

Центр «Созвездие» в социальной сети «ВКонтакте» для детей в возрасте от 5 до 18 лет проводит творческий онлайн-лагерь «Нескучные каникулы».

Распорядок дня в лагере

09:30–09:45 — «нескучная» зарядка.

10:00–10:45 — мастер-классы для разных возрастных категорий.

11:00–11:45 — досуговые мероприятия (викторины, квесты, экскурсии, детские фильмы и мультфильмы и др.).

14:00–14:45 — мастер-классы для разных возрастных категорий.

15:00–16:00 — досуговые мероприятия (тренинги, развивающие программы др.).

С 17:00 — обратная связь.

Детский технопарк «Кванториум» на платформе ZOOM для детей в возрасте от 12 лет реализует онлайн-проект «Инженерные каникулы». Чтобы принять в нём участие, нужно в группе центра «Галактика» в социальной сети «ВКонтакте» написать сообщение с данными ребёнка и контактным номером телефона для получения плана-сетки с расписанием занятий и идентификаторами для подключения.

Центр «Гармония» для детей в возрасте от 10 лет подготовил программу «Дарование».

Дом детского творчества в июне и августе для детей в возрасте от 8 лет проводит программу «Краски лета».

Эта статья была опубликована в №24 газеты «Калужский перекрёсток» от 10.06.2020.