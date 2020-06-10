В среду, 10 июня, в Калуге открыли парки. Соответствующие объявления висят на воротах скверопарка и Центрального парка культуры и отдыха.

Официально об открытии парков власти не объявляли.

Напомним, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции городские парки закрыли ещё 28 марта.

Похоже, что для горожан открытие парков стало неожиданностью. Пока там нет ни мам с колясками, ни пенсионеров, которые любят утренние прогулки.

В Центральном парке пахнет краской. Его приводят в порядок.

Согласно объявлениям, гулять в парках можно будет только в масках и соблюдая социальную дистанцию.

- Парки открыли для занятий спортом и прогулок, которые разрешены, - прокомментировали ситуацию 10 июня в городской управе. - Решение принималось в интересах калужан.