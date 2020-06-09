В Калужской области 47% пациентов вылечились от COVID-19

В Калужской области снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией. Вечером в понедельник, 8 июня, об этом рассказали на заседании регионального оперативного штаба.

По оперативной информации министерства здравоохранения региона и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области, за последние сутки общее число случаев COVID-19 на территории области увеличилось на 91 и достигло 4691.

Выздоровели на данный момент около 47% больных. За сутки на лечение в стационары поступили 50 человек, выписаны - 37. Свободный коечный фонд превышает 50%. Показатель распространенности инфекции составил 0,96, охват тестированием на коронавирус - 106,8 на сто тысяч населения.