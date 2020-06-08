В Калужской области за неделю 44 ребёнка пострадали от укусов клещей

За первую неделю лета, с 1 по 7 июня, в Калужской области к врачам обратились 132 человека, пострадавших от укусов клещей. Среди них 44 ребёнка, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

- В основном укусы клещами происходят по причине несоблюдения элементарных требований лицами, работающими на дачных участках, посещающими леса, совершающими загородные прогулки, - подчёркивают в ведомстве. - При выезде на природу надо одеваться так, чтобы клещ не мог заползти под одежду и присосаться к коже. Желательно применять репелленты.

За прошедшую неделю в Калуге исследовано 149 экземпляров клещей, снятых с людей. У 29 результат на клещевой иксодовый боррелиоз положительный.