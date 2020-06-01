В Калужской области трём тысячам семей отказали в единовременной выплате на ребёнка

В понедельник, 1 июня, в Калужской области Пенсионный фонд начал перечислять выплату в 10 000 рублей на ребёнка в возрасте от 3 до 16 лет тем родителям, которые подали заявление в мае.

- Все заявления обработаны, и на банковские счета 68 тысяч заявителей в первый день выплаты перечислено 953 миллиона рублей, - рассказали KP40 в отделении Пенсионного фонда по Калужской области. - Это означает, что 95,3 тысячи детей (66%) уже реализовали свое право на дополнительную меру поддержки в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки.

В то же время по трём тысячам заявлений калужанам было отказано.

- В них содержались неточности в данных о детях либо в банковских реквизитах, - объясняют в ПФР. - По этой причине не прошли сверку данных на федеральном уровне.

Заявление на выплату можно подать до 1 октября.