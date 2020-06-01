«Клиника года – 2020»: голосование начинается

В понедельник, 1 июня, на нашем сайте стартует голосование в рамках проекта «Клиника года – 2020». Это традиционный проект газеты «Комсомольская правда – Калуга», в рамках которого калужане выбирают лучшие клиники в разных категориях.

Ежемесячно на страницах газеты «Комсомольская правда» в Калуге» мы рассказываем о медицинских центрах, талантливых врачах, которые в них трудятся, и современном оснащении наших клиник, а сегодня запускаем народное голосование. Приглашаем вас принять в нем участие.

Для этого достаточно выбрать ту клинику, которую считаете лучшей в каждой из номинаций. Итоги мы подведем 18 июня на страницах газеты «Комсомольская правда – Калуга» и сайта www.kp40.ru

Важно! Ход голосования отслеживается. Голоса, имеющие признаки «накруток», регулярно удаляются.

Клиника инновационных технологий Клиника «ЗдоровьЯ» Клиника Семейной Медицины + Калужская городская клиническая больница №4 им. А.С. Хлюстина «Городская клиническая больница № 2 «Сосновая роща» «Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер» Стоматологическая клиника «New Smile» Медицинский центр «МедикПРО» Голосование заканчивается 16/06/2020

Лучшая диагностическая клиника Клиника «ЗдоровьЯ» Клиника Семейной Медицины + Калужская городская клиническая больница №4 им. А.С. Хлюстина «Городская клиническая больница № 2 «Сосновая роща» «Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер» Стоматологическая клиника «New Smile» Медицинский центр «МедикПРО» Голосование заканчивается 16/06/2020

Лучшая клиника для детей Детская Клиника «Маруся» Детская городская больница Калужская областная клиническая детская больница Голосование заканчивается 16/06/2020

Лучшая государственная многопрофильная клиника Клиника «ЗдоровьЯ» Клиника Семейной Медицины + Калужская городская клиническая больница №4 им. А.С. Хлюстина «Городская клиническая больница № 2 «Сосновая роща» «Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер» Стоматологическая клиника «New Smile» Медицинский центр «МедикПРО» Голосование заканчивается 16/06/2020

Клиника современных методов диагностики и лечения Клиника «ЗдоровьЯ» Клиника Семейной Медицины + Калужская городская клиническая больница №4 им. А.С. Хлюстина «Городская клиническая больница № 2 «Сосновая роща» «Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер» Стоматологическая клиника «New Smile» Медицинский центр «МедикПРО» Голосование заканчивается 16/06/2020

Номинация: "Здоровье нации" Клиника «ЗдоровьЯ» Клиника Семейной Медицины + Калужская городская клиническая больница №4 им. А.С. Хлюстина «Городская клиническая больница № 2 «Сосновая роща» «Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер» Стоматологическая клиника «New Smile» Голосование заканчивается 16/06/2020

Стабильно высокое качество и доступность Клиника «ЗдоровьЯ» Клиника Семейной Медицины + Калужская городская клиническая больница №4 им. А.С. Хлюстина «Городская клиническая больница № 2 «Сосновая роща» «Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер» Стоматологическая клиника «New Smile» Медицинский центр «МедикПРО» Голосование заканчивается 16/06/2020

Лучший специализированный медицинский центр Клиника «ЗдоровьЯ» Клиника Семейной Медицины + Калужская городская клиническая больница №4 им. А.С. Хлюстина «Городская клиническая больница № 2 «Сосновая роща» «Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер» Стоматологическая клиника «New Smile» Медицинский центр «МедикПРО» Голосование заканчивается 16/06/2020