«Клиника года – 2020»: голосование начинается

В понедельник, 1 июня, на нашем сайте стартует голосование в рамках проекта «Клиника года – 2020». Это традиционный проект газеты «Комсомольская правда – Калуга», в рамках которого калужане выбирают лучшие клиники в разных категориях.
Ежемесячно на страницах газеты «Комсомольская правда» в Калуге» мы рассказываем о медицинских центрах, талантливых врачах, которые в них трудятся, и современном оснащении наших клиник, а сегодня запускаем народное голосование. Приглашаем вас принять в нем участие.
Для этого достаточно выбрать ту клинику, которую считаете лучшей в каждой из номинаций. Итоги мы подведем 18 июня на страницах газеты «Комсомольская правда – Калуга» и сайта www.kp40.ru
Важно! Ход голосования отслеживается. Голоса, имеющие признаки «накруток», регулярно удаляются.
Клиника инновационных технологий
Лучшая диагностическая клиника
Лучшая клиника для детей
Лучшая государственная многопрофильная клиника
Клиника современных методов диагностики и лечения
Номинация: "Здоровье нации"
Стабильно высокое качество и доступность
Лучший специализированный медицинский центр
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