«Котики в самоизоляции»: шахматист, кот-барбос и другие

Прошла вторая неделя со старта нашего конкурса «Котики в самоизоляции» и пришло время подвести итоги второго тура.
Всего калужане прислали порядка 250 фото и готовы назвать победителей. Но сначала традиционная редакционная подборка. Ещё раз попросим не расстраиваться тех, чьи любимцы не попали в неё - все присланные вами коты хороши и прелестны, а выбранные ниже – это всего лишь наше субъективное мнение. Равно как и выбор победителя.
Итак, представляем ниже небольшой дайджест фотографий ваших котов, видеоролик, сделанный из присланных вами, и объявляем первых победителей, которые получат по сертификату на бесплатную пиццу. А их в этот раз будет три.
Из присланных видео, мы отобрали два – от нашей читательницей с загадочным никнеймом Я--.
А теперь - фотоподборка.
Я в домике.
А я в танке!
А я чё? Я ничё. Просто мимо проходил.
Вот будет ёлка и буду я на ней.
Вляпался по уши.
Вольная борьба.
Гарсон, ик. Я готов. Подавай меня!
Гравитация? Не, не слышал.
Да трезвый я, трезвый! И по линии если надо пройду, и ваще я без понятия где ваша валерьяка.
Дай вискас - погадаю.
Дуэт.
Желтые тюльпаны - вестники разлуки, красные тюльпаны - логово кота.
Кот сошел с ума, зигует псу))
Купаться? Обожаю, блин.
Моя любимая игрушка.
Моя прееелесссть.
Мы с тобой одной крови. И постели, бро.
Не мельчешите, у меня уже глаза в кучу.
Шо ж ты так орешь, малыш?
Канарейка в отгуле, сегодня я за нее.
Развалюха я. Развалился, в смысле.
Распахни свои глазищи.
Растекся.
Сижу за решеткой, на волю гляжу.
Соблюдаем социальную дистанцию даже во сне.
Сон любимого кота.
Спят усталые котятки.
Страсть к экзотике
А стульчик-то маловат.
Хватит мне голову морочить, я и так запутался.
Хищник в засаде.
Хозяин, парку подай.
Хороший охотник начинает с теории.
Цезарю - цезарево.
Что стоишь? Присаживайся, за жизнь потрещим.
Щас спою!
Я вам не Бамблби, я такое не ем.
Растерялся, облизался.
Ещё один сертификат получит Татьяна Волознева за фото своего кота с удивительной улыбкой.
И третий сертификат на бесплатную пиццу мы дарим Елене Пыхониной и ее стриженному барбосу)))
Кто барбос? Я барбос? А по сопатке?
Полюбоваться домашними питомцами участников второго тура можно по по ссылке.
А питомцами участников первого здесь, здесь и здесь.
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А теперь объявляем второй тур конкурса «Котики в самоизоляции».
Ждём ваши фото на почту perekrestok@kp.kaluga.ru либо в комментариях в соцсетях вот к этим записям:
Победители получат от редакции сертификаты на бесплатную пиццу!
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