«Котики в самоизоляции»: шахматист, кот-барбос и другие

Прошла вторая неделя со старта нашего конкурса «Котики в самоизоляции» и пришло время подвести итоги второго тура.

Всего калужане прислали порядка 250 фото и готовы назвать победителей. Но сначала традиционная редакционная подборка. Ещё раз попросим не расстраиваться тех, чьи любимцы не попали в неё - все присланные вами коты хороши и прелестны, а выбранные ниже – это всего лишь наше субъективное мнение. Равно как и выбор победителя.

Итак, представляем ниже небольшой дайджест фотографий ваших котов, видеоролик, сделанный из присланных вами, и объявляем первых победителей, которые получат по сертификату на бесплатную пиццу. А их в этот раз будет три.

Из присланных видео, мы отобрали два – от нашей читательницей с загадочным никнеймом Я--.

А теперь - фотоподборка.

Я в домике.

А я в танке!

А я чё? Я ничё. Просто мимо проходил.

Вот будет ёлка и буду я на ней.

Вляпался по уши.

Вольная борьба.

Гарсон, ик. Я готов. Подавай меня!

Гравитация? Не, не слышал.

Да трезвый я, трезвый! И по линии если надо пройду, и ваще я без понятия где ваша валерьяка.

Дай вискас - погадаю.

Дуэт.

Желтые тюльпаны - вестники разлуки, красные тюльпаны - логово кота.

Кот сошел с ума, зигует псу))

Купаться? Обожаю, блин.

Моя любимая игрушка.

Моя прееелесссть.

Мы с тобой одной крови. И постели, бро.

Не мельчешите, у меня уже глаза в кучу.

Шо ж ты так орешь, малыш?

Канарейка в отгуле, сегодня я за нее.

Развалюха я. Развалился, в смысле.

Распахни свои глазищи.

Растекся.

Сижу за решеткой, на волю гляжу.

Соблюдаем социальную дистанцию даже во сне.

Сон любимого кота.

Спят усталые котятки.

Страсть к экзотике

А стульчик-то маловат.

Хватит мне голову морочить, я и так запутался.

Хищник в засаде.

Хозяин, парку подай.

Хороший охотник начинает с теории.

Цезарю - цезарево.

Что стоишь? Присаживайся, за жизнь потрещим.

Щас спою!

Я вам не Бамблби, я такое не ем.

Растерялся, облизался.

Ещё один сертификат получит Татьяна Волознева за фото своего кота с удивительной улыбкой.

И третий сертификат на бесплатную пиццу мы дарим Елене Пыхониной и ее стриженному барбосу)))

Кто барбос? Я барбос? А по сопатке?

Полюбоваться домашними питомцами участников второго тура можно по по ссылке.

А питомцами участников первого здесь, здесь и здесь.

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А теперь объявляем второй тур конкурса «Котики в самоизоляции».

Ждём ваши фото на почту perekrestok@kp.kaluga.ru либо в комментариях в соцсетях вот к этим записям:

Победители получат от редакции сертификаты на бесплатную пиццу!