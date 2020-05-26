Названа новая дата проведения шествия «Бессмертного полка»

Во вторник, 26 мая, президент России Владимир Путин рассказал, когда планируется провести Парад Победы и шествие «Бессмертного полка», которые были отменены 9 мая из-за эпидемии коронавируса.

- Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице России Москве и других городах, - приводит слова главы государства ТАСС. - Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин.

Шествие «Бессмертного полка» Путин поручил провести в воскресенье, 26 июля, в день ВМФ. При этом оно может быть перенесено, если не получится обеспечить безопасность участников.

В Калуге, напомним, «Бессмертный полк» традиционно проходит по всей улице Кирова.