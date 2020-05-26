Правительство выделило Калужской области 210 миллионов рублей

Правительство России выделило Калужской области 210,2 миллиона рублей. Документ подписал глава кабинета министров Михаил Мишустин.

Дотация предусмотрена в связи с тем, что из-за эпидемии коронавируса снизились доходы бюджета.

Помимо Калужской области, федеральные деньги получат ещё 55 регионов. Во всех из них налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года.

Планируется, что эти средства региональные власти смогут потратить на оказание помощи жителям и бизнесу, пострадавшим из-за ситуации с COVID-19.