В Калужской области клещи укусили 28 детей

За неделю, с 18 по 24 мая, в Калужской области по поводу укусов клещей в больницы обратились 116 человек. Среди них 28 детей, сообщили в понедельник в калужском региональном управлении Роспотребнадзора.

- В основном укусы клещами происходят по причине несоблюдения элементарных требований лицами, работающими на дачных участках, посещающими леса, совершающими загородные прогулки, - говорят санитарные врачи. - При выезде на природу надо одеваться так, чтобы клещ не мог заползти под одежду и присосаться к коже. Желательно применять репелленты. Осматривайте себя и одежду, придя домой, а также все, что принесли с собой из леса.

За неделю врачи исследовали 168 клещей. Из них 26 были носителями боррелиоза.