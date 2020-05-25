В Калужской области клещи укусили 28 детей

За неделю, с 18 по 24 мая, в Калужской области по поводу укусов клещей в больницы обратились 116 человек. Среди них 28 детей, сообщили в понедельник в калужском региональном управлении Роспотребнадзора.
- В основном укусы клещами происходят по причине несоблюдения элементарных требований лицами, работающими на дачных участках, посещающими леса, совершающими загородные прогулки, - говорят санитарные врачи. - При выезде на природу надо одеваться так, чтобы клещ не мог заползти под одежду и присосаться к коже. Желательно применять репелленты. Осматривайте себя и одежду, придя домой, а также все, что принесли с собой из леса.
За неделю врачи исследовали 168 клещей. Из них 26 были носителями боррелиоза.
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