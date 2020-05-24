Скончалась Роза Якимова

В субботу, 23 мая, ушла из жизни актриса Калужского драматического театра Роза Якимова. Ей было 77 лет.

- Выпускница престижного Государственного института театрального искусства Роза Феоктистовна пришла в Калужский драматический театр в 1968 году и беззаветно прослужила в нём до конца своих дней, - сообщает областной театр. – Роза Феоктистовна обладала замечательной актёрской гибкостью и восприимчивостью. Ей удавались роли разного психологического рисунка. Последней и очень мощной работой в родном театре стала для Розы Феоктистовны роль Манефы в комедии А.Островского «На всякого мудреца довольно простоты» в 2019 году. Окрасив свою героиню яркими гротесковыми тонами, актриса явила зрителю образ комичный и жутковатый в одно и то же время. И эта работа стала её несомненным не только художественным, но и гражданственным высказыванием.

Коллеги вспоминают, что вне сцены Роза Феоктистовна была добрейшей души человеком, мягким и отзывчивым, готовым на помощь и дать совет. Её верность профессии, театру заражали коллег, служили примером молодым артистам.