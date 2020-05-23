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Фотосессия в подъезде: в Обнинске уборщицы имитировали дезинфекцию

Елена Французова , «Чистый Обнинск»
Опубликовано: 23.05.2020 11:00 6 1952
Фотосессия в подъезде: в Обнинске уборщицы имитировали дезинфекцию

В Обнинске уборщицы имитировали дезинфекцию подъезда. Вместо того, чтобы обрабатывать перила лестницы, ручки дверей и другие поверхности дезинфицирующим средством, они в подъезде на Белкинской, 47 устроили фотосессию с тряпками.

Всё происходящее попало на камеры видеонаблюдения. 



- Хорошо, что в некоторых подъездах есть камеры и активные жители - это помогает контролировать уборку сотрудников, - цитирует УК ЧИП Евгений Халецкий «Чистый Обнинск» . - Видно, что здесь они просто позировали на камеру и присылали нам фотографии в качестве отчётов. Сотрудников мы уже привлекли к дисциплинарной ответственности и обязали выполнить дезинфекцию - так, как это должно быть. Со всеми остальными сотрудниками, задействованными в уборке и дезинфекции подъездов, уже провели беседы. Такой подход к работе для нас недопустим. За такую «работу» будем жёстко спрашивать, либо нам с такими недобросовестными сотрудниками придётся расстаться.

Уважаемые читатели, а как у вас проводят дезинфекцию в подъезде?

 

Елена Французова , «Чистый Обнинск»
Опубликовано: 23.05.2020 11:00 6 1952
Тэги: дезинфекция коронавирус уборка
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