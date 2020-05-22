Дмитрий Денисов занялся окраинами: градоначальник Калуги рассказал в соцсетях о благоустройстве

На этой неделе врио городского головы Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ продолжил активную работу. Несмотря на эпидемию коронавируса, город продолжает благоустраиваться. И Денисов обо всём рассказывает на своей странице в «ВКонтакте».

В начале недели он ездил на Северный.

- Вместе с депутатами Гордумы Калуги осмотрели проблемные места микрорайона - состояние дорожного покрытия и тротуаров на улице Тепличной, проверили благоустройство придомовой территории на ул. Дорожная, д. 34, - написал градоначальник. - Обсудили создание местного сквера рядом со школой №51. В этом году приступим к работе, а летом уже должно начаться строительство.

В комментариях к этой публикации калужанка Ангелина Шерина попросила решить вопрос с освещением дороги. Денисов ответил ей в комментариях:

- В текущем году данные работы бюджетом не предусмотрены. Будем планировать. Давать пустые обещания я не буду. Проблему зафиксировали, будем докладывать об исполнении на заседании вашего ТОСа.

Также Денисов побывал на улицах Пухова и Труда.

- Проверил состояние дорожного полотна проезда между улицей Пухова, 23А и гаражами, а также переулка Труда, где требуется ямочный ремонт автодорог, - рассказал он. - Осмотрел и пруд на улице Пухова. Около 14 миллионов рублей будут вложены в коренное благоустройство этого места по нацпроекту «Комфортная городская среда». Надеюсь, когда работы закончатся, местные жители будут поддерживать здесь порядок и следить за сохранностью скамеек, светильников, леерного ограждения.

Кроме того, градоначальник рассказал в «ВКонтакте» о работе МБУ «СМЭУ». Дмитрий Денисов сам приезжал на базу этого учреждения. Именно на плечи работников «СМЭУ» легла задача по дезинфекции общественных мест в период эпидемии.

- В прошлом году СМЭУ расширил парк техники, - рассказал Денисов. - Был построен асфальтовый завод. Также на одной из баз МБУ хранится часть ранее снятой с тротуаров плитки. Ей будут мостить «народные тропы» - дорожки, протоптанные горожанами. Работает над внешним обликом города и МБУ «КалугаБлагоустройство». В отличие от СМЭУ, отвечающего за уборку города и ремонт дорог, «Калугаблагоустройство» специализируется на парках и скверах. Поблагодарил трудовой коллектив за заботу о городских территориях.

Градоначальнику показали знаменитого робота-косильщика.

Техника МБУ «СМЭУ».