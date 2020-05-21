В Калужской области установлен карантин по бешенству

Постановлением губернатора Калужской области от 20 мая 2020 года на территории Жиздринского района установлен карантин по бешенству, сообщает региональный комитет по ветеринарии.

Случай бешенства там был зарегистрирован 14 мая.

Заболевание было обнаружено при исследовании биоматериала, взятого из головного мозга лисы, доставленной в лабораторию из села Зикеево Жиздринского района.

В целях профилактики бешенства руководители животноводческих хозяйств, предприятий, учреждений, организаций и владельцы животных обязаны: