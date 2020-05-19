«Школьная линейка онлайн»: назло коронавирусу завершим учебный год весело!

В этом году из-за пандемии коронавируса учебный год в Калужской области завершается плавно. В пятницу, 15 мая, на каникулы уходит начальная школа, с 22 мая отдыхают 5-8 классы, а с 29 мая – 9-11 классы. Последние звонки прозвучат в онлайн-режиме, а традиционных школьных линеек не будет.

И с последним мы категорически не согласны! «Калужский перекресток» и сайт www.kp40.ru назло коронавирусу запускаем акцию «Школьная линейка онлайн».

Присылайте нам свои фото иили фото ваших детей в школьной форме и любом другом наряде, в котором вы собирались идти на последний звонок, и мы опубликуем их на страницах «Калужского перекрестка» в номере от 27 мая, а на сайте - 29 мая.

ВНИМАНИЕ!!! Согласно законодательству, для публикации фото и персональных данных несовершеннолетних требуется официальное разрешение родителей или законных представителей. Потому просим родителей несовершеннолетних учеников скачать форму, заполнить ее, подписать, сфотографировать или отсканировать, и прислать нам вместе с фотографией вашего ребенка. Если вы выпускник и вам уже исполнилось 18 лет, делать этого не требуется.

Присылайте фото с ФИО ученика и указанием, в какой школе Калуги или области он учится и какой класс окончил на e-mail: bell@kp.kaluga.ru.