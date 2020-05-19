В Калужской области начинают тестирование на антитела к коронавирусу

В Калужской области беременных и проживающих в социальных учреждениях пенсионеров протестируют на антитела к коронавирусу COVID-19. Во вторник, 19 мая, об этом сообщила пресс-служба правительства.

На данный момент ежедневно проводится около 1200 лабораторных исследований на заболевание. Дополнительный скрининг на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции вводится, чтобы максимально снизить риск осложнений у наиболее уязвимых групп населения.

В первую очередь, тестирование будет организовано в социальных учреждениях для пожилых граждан, а также в женских консультациях беременным последнего триместра во время плановых приемов.

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