В Калужской области осужденные смогут разговаривать с родственниками по видеосвязи

Осужденные, находящиеся в следственных изоляторах и исправительных учреждениях Калужской области, теперь смогут звонить родным по видеосвязи, сообщила сегодня, 18 мая, пресс-служба регионального УФСИН.

По закону, видеозвонки считаются телефонными разговорами, которые предоставляются без ограничения их количества. На видеосвидания распространяются те же ограничения, что и на телефонные переговоры: осужденный имеет право на 15 минут переговоров в день, уточняют в ведомстве.

Общение по видеосвязи особенно актуально в тех случаях, когда родственники осужденных не имеют возможности прибыть на длительное или краткосрочное свидание.