Страховка от коронавируса: сколько стоит, кому заплатят и есть ли смысл

Разбираемся, сколько стоит страховой полис от CoVID‑2019 в Калужской области, на какие выплаты может рассчитывать его обладатель и на какие нюансы при составлении договора нужно обращать внимание, чтобы не остаться без компенсации.



Страховка не для всех

«Количество стран, где есть заболевшие коронавирусом, увеличивается с каждым днём! Растёт и число больных! В зоне риска находится каждый из нас! Позаботьтесь о своей финансовой поддержке: ​купите полис для себя и своих близких!»

Предложения подобного содержания размещены на главных страницах многих российских страховых компаний. Новую услугу: ​страхование от CoVID‑2019 — ​они стали предлагать в марте 2020 года вскоре после того, как Всемирная организация здравоохранения официально признала вспышку коронавируса пандемией.

Страховой полис действует от 180 дней до одного года. Его стоимость зависит от выбранной программы и в среднем варьируется от полутора до десяти тысяч рублей. Исходя из стоимости, рассчитывается и размер компенсации, на которую может претендовать клиент, если у него выявлен коронавирус.

Например, в одной из компаний страховые выплаты составляют от 20 до 100 тысяч. Другая организация обещает заболевшим от трёх до шести тысяч рублей за каждый день больничного.

Некоторые компании разработали целые семейные программы. При оформлении полиса застрахованным считается не только основной страхователь, но и его ближайшие родственники. В случае заболевания коронавирусом и госпитализации клиента или его родных им полагается компенсация в размере 0,1% от страховой суммы за каждый день стационарного лечения, но не более 21 дня.

Однако страховка доступна не всем. Те, кто в группе риска, остаются не у дел. Практически все страховые компании заключают договор только с людьми в возрасте от 18 до 60, максимум 65 лет. Это связано с тем, что у пожилых людей болезнь протекает сложнее, а риск летального исхода выше, чем у молодых.



Хитрые пункты

Наступление страхового случая далеко не всегда означает, что сразу после этого компания выплатит компенсацию своему клиенту. В договоре могут присутствовать хитрые пункты, которые сводят фактически к нулю шансы на получение выплат. Чтобы избежать неприятностей, при подписании документов следует обращать внимание на несколько важных моментов.

Во-первых, на то, когда именно начинает действовать договор: в день подписания или через несколько суток. Если документ вступает в силу, например, через неделю, а страхователь заболевает раньше, то компенсацию он не получит.

Шансы получить её минимальны и в том случае, если в договоре страхования сказано, что клиент страхуется от коронавируса. Дело в том, что CoVID‑2019 является острым респираторным заболеваниям, поэтому в больничном листе в графе «Диагноз» будет указано: «ОРВИ», а не «Коронавирус».

Также нужно знать, что страховка действует, только если болезнь выявлена впервые. При повторном заражении она недействительна.

Страхователь может остаться без компенсации и в том случае, если в полисе указано, что страховщик освобождается от выплат при введении в стране чрезвычайного или особого положения и других обстоятельствах непреодолимой силы.

Сложности могут возникнуть, если застрахованное лицо соглашается с требованием не пользоваться общественным транспортом, не бывать в местах скопления людей. В случае заболевания доказать страховщикам, что условия договора были соблюдены, будет сложно.

Посмертный миллионер и заработок на панике

К обещаниям выплатить страховку в размере 1 млн. рублей нужно отнестись с осторожностью. Эта сумма будет выплачена только в том случае, если болезнь стала причиной смерти застрахованного лица. При оформлении полиса страхователи иногда упускают этот момент, полагая, что могут рассчитывать на миллион даже просто в случае заражения вирусом CoVID‑2019.

По мнению экспертов, давно работающих на страховом рынке, полисы от коронавируса — ​не более чем попытка заработать на всеобщей панике и страхе перед CoVID‑2019. По факту же страхование от какого-либо одного заболевания — ​бессмысленная трата денег. Тот же коронавирус часто протекает в лёгкой, бессимптомной форме либо может быть диагностирован неправильно.

Специалисты страхового рынка советуют: если уж вы решили застраховать жизнь и здоровье, то выбирайте полноценное медицинское страхование, которое включает в себя организацию телемедицинских консультаций, независимое второе мнение ведущих врачей, госпитализацию, психологическое и юридическое сопровождение.

Это намного разумнее, чем гоняться за миллионом, который получите точно не вы.

Эта статья была опубликована в №20 газеты «Калужский перекрёсток» от 13.05.2020.

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