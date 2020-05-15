В Калужской области рассказали, кого из больных коронавирусом оставляют лечиться дома

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша опубликовал ответы на некоторые вопросы по эпидемии коронавируса, которые калужане оставляли ему в социальных сетях.

В частности, он рассказал, сколько тестов на COVID-19 делается в Калужской области.

- В лабораториях Калужской области делается до 1000 тестов в сутки, - написал глава региона. - Тестируют людей с симптомами пневмонии (температура, кашель, одышка) и ее признаками по результатам КТ или рентгена. Пациентам с ОРВИ без признаков пневмонии делать мазок нет необходимости. Результат теста необходим в первую очередь лечащему врачу для определения схемы лечения. Он передается в поликлинику. В связи с загруженностью медперсонала пациенту звонят только в случае положительного результата.

Также Шапша написал, что делать человеку с симптомами, похожими на COVID-19:

- Если есть симптомы ОРВИ, простудного заболевания необходимо вызвать участкового врача на дом. После осмотра врач определит необходимое лечение и обследование. Если температура выше 38 градусов, есть затруднение дыхания, то необходимо вызвать скорую помощь. Приедет бригада, оснащённая для работы с коронавирусной инфекцией. Она проведет пульсоксиметрию (определение насыщения крови кислородом). Если результат ниже 93%, то принимается решение о необходимости госпитализации.

Кроме того, врио губернатора пояснил, почему не всех больных коронавирусом госпитализируют:

- Для госпитализации пациентов с COVID-19 в стационар должны быть показания. Это 3-4 степень covid-пневмонии по данным КТ или рентгена, температура и снижение насыщения крови кислородом.

Легкие формы заболевания лечатся на дому под наблюдением врача. Если у врача есть сомнение, что состояние пациента связано с коронавирусом, то его могут маршрутизировать в другие стационары или домой под медицинское наблюдение участковой больницы. Эта мера направлена на сохранение здоровья самого пациента и недопущения его заражения COVID-19 в дополнение к имеющимся проблемам со здоровьем.

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