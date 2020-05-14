«...лав...му...роду...»: почему кастрировали надпись на площади Победы в Калуге

Недавно на крыше дома №10 на площади Победы в Калуге была демонтирована часть букв в надписи: «Слава советскому народу-победителю!» Теперь она выглядит так: «...лав...му...роду...»

Первым внимание на это обратил калужанин Игорь Клочев.

- Несколько дней назад, ещё до Дня Победы, пропали буквы, установленные на одном из домов на площади Победы. Возможно, ветер поспособствовал. Время на то, чтобы устранить «недоразумение», было, и достаточно. В чём же дело? – написал Клочев в группе «Калуга и калужане» в соцсети «Фейсбук». – Готовились к юбилею так, что головы не поднимали?

Калужанин опасается, что буквы пропали навсегда.

- Демонтируют типа «постирать» и на место не вернут, - предположил Игорь Клочев. – Потому как упоминание «советский» некоторым режет слух.

- На данном доме Фондом капремонта проводится капитальный ремонт крыши, - пояснил KP40 в четверг, 14 мая, заместитель начальника Управления ЖКХ Калуги Сергей ВАСИЛЬЕВ. – На время ремонта подрядчик демонтировал буквы. При необходимости он их отреставрирует. Буквы переданы на хранение в управляющую компанию. После проведения ремонта их вернут на прежнее место.

На вопрос, почему были демонтированы не все буквы, Васильев предположил, что, возможно, сняли только те, которые мешали проведению работ. По словам чиновника, капремонт крыши дома №10 закончится к 1 сентября этого года. К этому же времени будет восстановлена и надпись на здании.