Над Калугой засняли бомбардировщики

В субботу, 9 мая, над Калугой пролетели дальние сверхзвуковые бомбардировщики Ту22М3. Фото сделал читатель KP40 Кирилл Прасолов.
Эти самолёты базируются в Калужской области. Вероятно, лётчики возвращались после участия в московском авиапараде. Либо специально пролетели над городом, чтобы поздравить калужан с Днём Победы.
Тем временем
День Победы во время эпидемии: что происходило в центре Калуги 9 мая.
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