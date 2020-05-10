Над Калугой засняли бомбардировщики

Эти самолёты базируются в Калужской области. Вероятно, лётчики возвращались после участия в московском авиапараде. Либо специально пролетели над городом, чтобы поздравить калужан с Днём Победы.

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