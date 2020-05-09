В субботу, 9 мая, вся страна отмечает День Победы. В этом году он выглядит совсем иначе. Отменены все мероприятия. Мы не можем, глядя в глаза, сказать спасибо нашим ветеранам и подарить им цветы. Мы не можем встать в стройные ряды бессмертного полка и прошагать по улицам.

Но это не значит, что праздника нет. Хотя все массовые встречи отменены, в Обнинске первыми в Калужской области провели массовую онлайн-трансляцию Дня Победы. Это совместный проект интернет-пабликов «Типичный Обнинск», «Оbninsk.name» и журналистов издательского дома «Мак-Медиа».

Трансляция собрала более 100 000 просмотров за два часа эфира. Зрители оставили свыше 1000 комментариев, а на экране появились 30 спикеров.

Онлайн-репортаж начался с самого утра у Вечного огня, где первые лица города возложили цветы и венки. Ветеранов и горожан поздравили исполняющая обязанности главы обнинской администрации Карина БАШКАТОВА, глава местного самоуправления Владимир ВИКУЛИН, начальник обнинского ОМВД Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ, председатель Совета ветеранов Николай КАПУСТИН и директор лицея «Держава» Оксана КОПЫЛОВА. Каждый из них выразил слова благодарности, а некоторые даже рассказали свои личные истории, имеющие отношение к этой дате.

Одной из самых интересных точек, с которой вели трансляцию, оказался Дом Ученых. На поле возле легендарного обнинского дуба горожан поздравил известный певец Игорь МИЛЮКОВ, который исполнил символичную песню «День Победы».

Здесь же авторы пообщались с директором Дома Ученых Аллой ПОРТНЯГИНОЙ, депутатами Людмилой СЕРГЕЕВОЙ и Зиновием ГУРОВЫМ. Ну а самым трогательным моментом стала игра обнинского духового оркестра под руководством Павла ДРОНОВА.

У Городского дворца культуры журналистов встретили его директор Ирина ПАХОМОВА и начальник Управления культуры Ирина ФАЛЕЕВА, которые рассказали про акции, принять участие в которых можно в онлайне.

Поздравил горожан и председатель Совета отцов Александр КОЛУНОВ, а директор музея истории города Обнинска Алина КАЩЕЕВА провела небольшую экскурсию по выставке «Лица Победы», на которой представлены портреты обнинских ветеранов, тружеников тыла и бывших узников концлагерей.

Также журналисты заглянули во дворы домов №79 и №83 на проспекте Маркса, где активные жители решили принять участие в акции «Окно Победы». Молодежь, пожилые люди, семьи с детьми – абсолютно все вышли на свои балконы с флагами, портретами своих родственников и пели песни военных лет.

Жители первого наукограда, несмотря на самоизоляцию и отдаленность друг от друга, все-таки смогли показать свой дух единства и патриотизма.