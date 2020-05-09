Владислав Шапша принял участие в открытии нового музея в Калуге

В пятницу, 8 мая, в Калуге торжественно открыли военно-исторический центр «Маршал Победы Г.К.Жуков» – филиала Калужского объединенного музея-заповедника. В церемонии принял участие глава региона Владислав ШАПША.

Центр создан по инициативе областного организационного комитета «Победа» при участии Калужского отделения Российского военно-исторического общества.

Георгий Жуков – наш земляк. И важно, что такой музей появился именно в областном центре, где его смогут посетить тысячи калужан.

Рядом с музеем появилась обновленная аллея калужан – Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, Героев России. К 75-летию Великой Победы там установлены восемь пьедесталов с бюстами Героев Советского Союза. Постаменты облицованы гранитными плитами. Надписи выполнены гравировкой с заполнением золотой краской. Прилегающая к аллее территория благоустроена: появились скамьи с мемориальной символикой, ограждения, освещение.

- Мы сегодня открыли аллею героев, открыли замечательный музей нашего великого земляка, маршала Победы, легендарного человека, который родился здесь и всегда помнил о Калужской земле, как о своей Родине, - отметил он. - Этому есть масса подтверждений. И, конечно, тот труд, тот талант и та забота, с которой сделан этот музей – необычный и нестандартный – говорят о многом. Появление такого центра в Калуге – предмет гордости. Мы помним свой генетический код, код народа победителя, дух людей, которые никогда не боятся никаких трудностей, защищая свою Родину, идут вперед и побеждают.

Владислав Шапша выразил благодарность всем, кто помог воплотить в жизнь прекрасную идею создания музея и участвовал в работе по обновлению аллеи героев. Руководитель области почтил память маршала Победы – возложил цветы к бюсту Г.К. Жукова.