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Дмитрий Денисов присоединился к флешмобу в социальных сетях

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.05.2020 18:18 0 129
Дмитрий Денисов присоединился к флешмобу в социальных сетях

Врио городского ловы Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ продолжает активничать в социальных сетях.

На своей странице в «ВКонтакте» на этой неделе он рассказывал о юбилее Поста №1, присоединился к флешмобу, объявленному главой области, а также показал видео с открытия памятника в бору.

- Сегодня калужскому Посту № 1 исполняется 45 лет, - написал Денисов 6 мая. - Почетная караульная служба у Вечного огня стала частью истории нашего города, его ярким символом. Дело, начатое калужской молодежью в далеком 1975 году, удалось сохранить, и сегодня его достойно продолжают школьники и учащиеся средних учебных заведений. Это живая память о войне и патриотическое воспитание подрастающих поколений. С праздником, уважаемые постовцы!

В преддверии 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне Дмитрий Денисов заменил аватарку на фото своего деда-фронтовика.

- Денисов Алексей Степанович, гвардии ефрейтор. Мой дед военным водителем прошел путь от Москвы до Берлина, - рассказал градоначальник. - Награжден медалью «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освобождение Варшавы». Выдержка, вера в свой народ и любовь к Отечеству таких, как они подарили нам мирное небо над головой. Позволили строить планы на будущее, растить детей и передавать им бесценные уроки истории. Помню. Горжусь.

А 8 мая Дмитрий Денисов принял участие в открытии в бору памятника воинам, освобождавшим Калугу. В соцсетях градоначальник разместил видео об этом событии.

- Такой достойный памятник, солдат как живой! – прокомментировала публикацию Алевтина Маливина.

- Очень рада, что у нас в Калуге есть такие люди, готовые выделить деньги на благое дело, - отреагировала Елена Акимова. - Обязательно придем к этому памятнику почтить память.

 

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.05.2020 18:18 0 129
Тэги: городской голова калуги
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