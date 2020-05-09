В бору открыли памятник воинам, освобождавшим Калугу

В пятницу, 8 мая, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Калуге открыли памятник воинам-освободителям. Его установили в бору, у остановки «Санаторий Павлика Морозова». В декабре 1941 – в начале 1942 года здесь шли ожесточенные бои за освобождение Калуги.

В центре композиции фигура солдата с винтовкой, фоном – две гранитные плиты, на одной из которых высечена надпись: «Вечная память 1941-42». На другой – имена советских бойцов, погибших на Калужской земле.

Автором проекта мемориала стал главный архитектор Калуги Алексей Комов, скульптором памятника советскому солдату является Денис Стретович.

Шрифт, используемый на мемориале, был скопирован с мемориала на площади Победы. Плиты памятника делали в Белгороде, постамент – в Тамбове, а фигура солдата отливалась в Подмосковье. Вес постамента составляет 3 тонны, а вес самого памятника солдату - 12 тонн.

- Открытие мемориала – важнейшее мероприятие в рамках подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы, - рассказал на своей странице в «ВКонтакте» врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ. - В этом объекте нет ни копейки бюджетных денег, только средства общественных организаций, предпринимателей, горожан. Всё это сделано для того, чтобы сохранить в сердцах калужан память о событиях Великой Отечественной войны и ее героях.

В открытии памятника принял участие председатель городского совета ветеранов войны и труда Евгений Янкелевич, который был одним из инициаторов его установки и высоко оценил нашу всеобщую работу.

В день открытия памятника на воинском кладбище в Калуге захоронили останки бойцов, найденных в бору. Тем самым завершилась долгая эпопея. Теперь нет никакой путаницы: все реальные захоронения - на воинском кладбище. А в бору есть главный мемориал всем погибшим, куда калужане могут принести цветы.