Калужане поздравят ветеранов в формате VR 4K

Необычная панорамная студия была организована в Калуге для съемки VR-видеопоздравления.

Таким образом команда единомышленников из Калуги решила поздравить Ветеранов и Тружеников тыла Калужской области. Съемка осуществлялась на специальную камеру с несколькими объективами, расположенными по периметру. Благодаря этому видео можно просматривать в режиме панорамы, вращая мышкой на компьютере или поворачивая экран мобильного телефона, и даже через VR-очки. Для создания «эффекта присутствия» по периметру были установлены баннеры с фотографиями и памятными событиями, которые происходили в те непростые годы. С Днем Великой Победы, дорогие Ветераны!