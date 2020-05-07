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Владислав Шапша посетил новый музей и начал акцию в соцсетях

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.05.2020 11:04 1 520
Владислав Шапша посетил новый музей и начал акцию в соцсетях

В среду, 6 мая, глава Калужской области Владислав ШАПША совершил рабочую поездку в Жуковский район. Эта территория во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов стала последним рубежом обороны Москвы.

В городе Кремёнки, который носит почетное звание «Рубеж воинской доблести», глава региона познакомился в военно-историческом музее с новой экспозицией, созданной к юбилею Победы. В этих местах сражались воины 49-й Армии под командованием генерал-лейтенанта Ивана Григорьевича Захаркина. В память о тех, кто погиб на Кремёнковском рубеже, на холме у шоссе Серпухов-Балабаново сооружен мемориальный комплекс.

Новая экспозиция создана на основе подлинных архивных материалов. В музее изготовлена объемная инсталляция «Командный пункт 49-й армии», размещавшийся в деревенской избе. Создан ландшафтный макет «Линия обороны д. Троицкое - село Кременки». В экспозиции выставлены ростовые манекены в обмундировании родов войск Красной Армии и Вермахта, принимавших участие в боях.

По просьбе ветеранов 49-й Армии и их родственников появился Мемориальный зал экспозиции. На световых панелях разместили более 300 фотографий воинов, сражавшихся на этом рубеже. На телевизионных экранах демонстрируются видеоролики, содержащие фамилии 3,5 тыс. погибших, их фотографии, хронику боев.

Владиславу Шапше понравилась экспозиция. Он отметил, что использование современных интерактивных технологий сделает этот музей привлекательным для подрастающего поколения. Глава региона поручил организовать посещение объекта школьниками, как только закончится пандемия.

На территории мемориала славы «Кремёнки» Владислав Шапша возложил цветы к Вечному огню, установленному на месте захоронения советских воинов.

В деревне Стрелковка глава области побывал в доме-музее Г.К. Жукова, который в 2016 году был реконструирован при помощи Российского Военно-исторического общества.

В районном центре он возложил цветы к памятнику легендарному полководцу, установленному вблизи Государственного музея Г.К. Жукова.

Как отметил руководитель региона, угроза эпидемии коронавируса скорректировала планы по празднованию 75-летия Великой Победы. Тем не менее, для каждого из калужан этот праздник - святое и всё, что возможно сделать в память о героизме наших ветеранов и победы в великой войне - будет сделано.

По его словам, публичные мероприятия – это только часть всего комплекса празднования. Каждый из калужан может найти способ отметить этот праздник дома, в кругу семьи. Например, в честь 9 Мая заменить аватарку в социальных сетях на фото воевавшего родственника или поставить фото Героя войны.

Сам Владислав Шапша уже заменил аватарки в соцсетях на фото своего деда - Алексея Ивановича Жукова, уроженца деревни Терники (сейчас это Жуковский район Калужской области). Всю войну он прошел солдатом, участвовал в обороне Кавказа и тяжелейших боях на «Малой земле» под Новороссийском. Награждён медалью «За отвагу», «За оборону Кавказа» и другими медалями.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.05.2020 11:04 1 520
Тэги: область
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