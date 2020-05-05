Врачи получат деньги за борьбу с коронавирусом в мае

Во вторник, 5 мая, глава региона Владислав Шапша рассказал о том, когда борцы с коронавирусом получат полагающиеся им дополнительные выплаты за работу.

- До 1 мая все средства поступили в лечебные учреждения, - сказал Шапша о региональных выплатах. - Частично они медикам перечислены. По ряду клиник уточняются списки врачей, после чего все выплаты будут произведены в полном объеме.

Вместе с тем федеральные деньги поступят ориентировочно в первой декаде мая, то есть до 10 числа.

Напомним: из федерального бюджета медработникам полагается от 25 до 80 тысяч рублей на человека в зависимости от вида работ, а из областного от 10 до 30 тысяч.