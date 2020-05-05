БСМП начала принимать коронавирусных больных

Во вторник, 5 мая, глава региона Владислав Шапша опубликовал очередную порцию ответов на вопросы калужан о борьбе с коронавирусом.

Один из них высказал обеспокоенность тем, хватил ли заболевшим места в больницах.

- Сейчас наше основное внимание - формированию коечного резерва, - сказал на это Шапша. - К созданным 500, число коек уже увеличено: в инфекционной больнице - на 15 и в больнице «Сосновая Роща» - на 60. Сегодня начнет принимать больных с коронавирусной инфекций и БСМП, где создано 150 коек. Еще 40 готово в Обнинске.

Помимо этого один из корпусов областной больницы также переоборудуется под прием больных коронавирусом. Там для них создадут ещё 100 мест.

- Всего до конца мая есть возможность организовать до 500 коек в дополнение к созданным по федеральному нормативу, - подчеркнул Шапша.