Калужанам объяснили, откуда неприятный запах у воды

В понедельник, 4 мая, глава региона Владислав Шапша побывал в водоканале, чтобы разобраться с жалобами калужан на неприятных запах воды.

Оказалось, всему виной цветение реки Оки, которое в этом году затянулось. Специалисты предприятия сообщили, что прочистили резервуары, запах стал меньше, а качество воды соответствует СанПиНам.

- Нам надо уходить от оправданий «соответствует нормам и правилам», - сказал по этому поводу Шапша. - Потому что недовольство жителей сохраняется, и недовольство это вполне понятное и оправданное. Та вода, которая течет у них из крана, их не устраивает. Поэтому поставил задачу не допускать этого впредь. Если это явление сезонное, надо готовиться к нему заранее. Если нужно увеличить мощность фильтрующих устройств – проработать этот вопрос. Фильтры заменить. Реагенты более современные и безопасные применять. 21 век на дворе. Химическими процессами сейчас можно эффективно управлять.