Георгиевские ленты стали вешать на фасады домов в Калуге

Как мы уже рассказывали, из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в Калуге перенесли все массовые мероприятия, связанные с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Однако областной центр всё равно украшают ко Дню Победы.

На центральных улицах устанавливают консоли с символами праздника, устанавливают флаги. По традиции колонны драмтеатра обмотали георгиевской лентой.



Новшество этого года – георгиевские ленты стали вешать на фасады домов. Например, на пятиэтажку на Жукова, 12.



Георгиевские ленты есть и на арках аллеи улицы Кирова.

И на входной группе воинского кладбища.



По традиции они украсят и изваяние Родины-матери.