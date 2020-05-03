Георгиевские ленты стали вешать на фасады домов в Калуге

Как мы уже рассказывали, из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в Калуге перенесли все массовые мероприятия, связанные с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Однако областной центр всё равно украшают ко Дню Победы.
На центральных улицах устанавливают консоли с символами праздника, устанавливают флаги. По традиции колонны драмтеатра обмотали георгиевской лентой.
Новшество этого года – георгиевские ленты стали вешать на фасады домов. Например, на пятиэтажку на Жукова, 12.
Георгиевские ленты есть и на арках аллеи улицы Кирова.
И на входной группе воинского кладбища.
По традиции они украсят и изваяние Родины-матери.
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