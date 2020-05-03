В центре Калуги чайки вьют гнёзда

Как мы писали, в Калуге есть городская популяция ёжиков. А в последние несколько лет город заселяют чайки.
- Гнездо серебристой чайки. Похоже, идёт насиживание. Калуга, улица Ленина, здание бывшего комбината «Кристалл», - написал на своей странице в «Фейсбук» Юрий Галчёнков, начальник отдела воспроизводства и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов.
- В последние два года всё чаще встречаю чаек в центре города: в районе площади Победы, школы №15, особенно в это время года, - написал Денис Ячевский.
Руководитель центра реабилитации диких животных «Феникс» Вероника Матюшина рассказала, что в Калуге чайки живут уже давно.
- Это мусорные птицы, -отметила она.
Уважаемые читатели, каких необычных зверей вы встречали в нашем городе?
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!