В Калуге пропал 24-летний мужчина

28 апреля в 7 часов утра ушёл из дома и до сих пор не вернулся 24-летний Станислав Крылов, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт - Калуга».
Приметы:
Рост - 168 см,
Телосложение – нормальное,
Глаза – карие,
Волосы - светло-русые, короткая стрижка.
Был одет в синие джинсы, красную с черным ветровку, белую футболку, красные с черным кроссовки. Особые приметы – татуировки на руках.
С собой у мужчины были документы и телефон.
Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят звонить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112.
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