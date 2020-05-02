В Калуге пропал 24-летний мужчина

28 апреля в 7 часов утра ушёл из дома и до сих пор не вернулся 24-летний Станислав Крылов, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт - Калуга».

Приметы:

Рост - 168 см,

Телосложение – нормальное,

Глаза – карие,

Волосы - светло-русые, короткая стрижка.

Был одет в синие джинсы, красную с черным ветровку, белую футболку, красные с черным кроссовки. Особые приметы – татуировки на руках.

С собой у мужчины были документы и телефон.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят звонить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112.