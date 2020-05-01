«Мы не сносим, а сохраняем»: градоначальник прокомментировал, что происходит с домом на Баумана 

В пятницу, 1 мая, врио городского головы Дмитрий Денисов рассказал о том, какие работы проводятся на улице Баумна.

- Начались подготовительные работы по сохранению объектов культурного наследия местного значения «Дом Носовых» и «Дом Цуриковых» на улице Баумана. В этом году данные объекты займут достойное место среди уже отреставрированных домов нашим земляком Александром Алексеевичем Денисовым (мой однофамилец). Спасибо, - написал на своей странице в «Фейсбук» Дмитрий Денисов.

К слову, пост врио городского головы появился после того, как мы сообщили, что старинный дом на Баумана стали разбирать.

Несколько дней наше издание просило рассказать городскую управу о работах, которые проводятся, так как рабочие заявили, что сносят дом. В горуправе нам ответили, что разрешение на снос дома не давали. Тогда мы обратились в управление по охране объектов культурного наследия Калужской области, где нам ответили, что не в курсе производимых работ.

Позже руководитель управления Евгений Чудаков нам сообщил, что созванивался с собственником здания.

- Мы начинаем мероприятия по контролю за состоянием объекта с последующим принятием мер административного воздействия, - сказал он.