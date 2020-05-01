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«Да какой к чёрту это памятник!»: в центре Калуги разбирают старинный дом

Елена Французова , Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.05.2020 08:47 6 1809
«Да какой к чёрту это памятник!»: в центре Калуги разбирают старинный дом

На этой неделе на улице Баумана 30/32 стали разбирать дом, являющийся объектом культурного наследия. Рабочие содрали баннер, пригнали строительную технику, слышны звуки перфоратора. Напомним, что здание давно расселено. Памятник несколько раз горел, затем его затянули баннером. 

На вопрос нашего корреспондента, на каком основании рабочие разбирают памятник, те ответили: «Да какой к чёрту это памятник! Что вы придумываете!»

- Разрешение на проведения работ на объектах культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом Носовых», кон. XVIII–1-я пол. XIX вв и «Дом Цуриковых», кон. XVIII–1-я четверть, пол. XIX вв., расположенные: г. Калуга, ул. Баумана, д. 30, 32 городской управой Калуги собственнику либо иному лицу не выдавалось. Областное управление по охране объектов культурного наследия уведомлено о производстве работ на рассматриваемых объектах,  осуществляемых без согласования с органом охраны памятников, - сообщили нам в городской управе.


Руководитель управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений ЧУДАКОВ  сообщил, что снос дома незаконен.
- Поэтому мы начинаем мероприятие по контролю за состоянием объекта с последующим принятием мер административного воздействия на собственника объекта, который не желает соблюдать правила обращения с памятниками архитектуры, утверждённые федеральным законодателем, - сообщил Чудаков.

Елена Французова , Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.05.2020 08:47 6 1809
Тэги: общество происшествие памятник
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