Как выживают калужские предприниматели в эпоху пандемии

Когда президент Путин в апреле подписал указ о нерабочей неделе, а потом распорядился продлить эти каникулы на месяц, стало ясно, что большинству придётся туго.

Ответственность на губернаторах

И если госслужащим и другим бюджетникам государство сохранило зарплаты (ну или только оклады, что всё же лучше, чем ничего), а те, кто мог, перешёл на удалёнку и в онлайн, то значительная часть малого и среднего бизнеса оказалась практически не у дел. Сильнее всего это задело тех, кому необходим непосредственный контакт с клиентом. Это практически вся сфера обслуживания: ​те самые парик­махерские, салоны красоты, разнообразные маленькие мастерские. Туризм и фирмы по организации праздников и мероприятий, непродуктовые магазины и, конечно же, общепиты, одни из первых в зоне риска.

Поскольку масштаб карантина решается на региональном уровне, и ситуация от субъекта к субъекту может довольно заметно меняться, в Калужской области пока ограничения остаются довольно жёсткими. Вернее, противоречивыми, ведь уже заработало несколько крупных производств с множеством сотрудников, а прийти и, допустим, постричься в ближайшую парик­махерскую по-­прежнему нельзя.

Общепит мёртв, а мы ещё нет

Вот как описывает положение дел владелец одного из калужских баров:

— Если коротко, то общепиту — крышка. Кто мог, ​перешёл на доставку. В основном те, кто и раньше ей занимался и чья кухня хорошо для этого подходит: суши, роллы, пицца. В общем, фастфуд. Ну и некоторые рестораны. В этом направлении конкуренция серьёзно выросла. А вот те, кто основную ставку делал на сервис, сейчас несут самые большие убытки. Мы всегда брали особой атмосферой и хорошим качественным алкоголем. Ни то, ни другое не доставишь: первое — ​невозможно, второе — ​незаконно. Конечно, мы тоже организовали доставку кухни, пытаемся как-­то адаптироваться, но львиная доля выручки всегда была от алкоголя. Положение очень тяжёлое: господдержка для нас — мимо, продукты портятся, коммуналка капает, а тут ещё — конец квартала, и надо вносить пенсионные отчисления. К тому же незадолго до всей этой самоизоляции мы вложились в ремонт и расширение зала. Правда, нам повезло с арендодателем: ​человек оказался понимающим и заморозил платежи. В основном за счёт этого и выживаем. Думаю, если карантин продлят ещё, то общепит, если и не вымрет, то сильно поредеет. Да и неизвестно, что будет после открытия. С одной стороны, люди соскучились, с другой — ​денег у людей будет меньше.

В одной лодке

Но не всем так повезло с арендодателем, ведь владельцы коммерческой недвижимости Калуги: ​офисных и развлекательных центров — ​пострадали от этого кризиса ничуть не меньше.

Как пишет портал «Калугахаус», работа офисных центров во многом зависит от условий договора, и если все риски за нарушение постановлений властей несёт владелец центра, то договориться становится практически невозможно. В остальных случаях с каждым клиентом переговоры ведутся индивидуально. Расставаться ни с кем не хочется, ведь после снятия карантина арендаторов больше не станет. По информации того же «Калугахауса», предприниматели в этой сфере в качестве меры поддержки в первую очередь хотят увидеть снижение коммунальных платежей и ссылаются на опыт соседней Тулы, вдвое снизившей ставку по налогу на имущество без привязки к сфере деятельности.

Дайте работать

Другой предприниматель из Калуги Яков Казацкий разместил у себя на странице в Фейсбуке собственные предложения по поддержке бизнеса. В качестве главной он указал возможность работать в текущих условиях с учётом всех необходимых санитарных ограничений. Вторым пунктом идёт отмена отраслевого принципа.

— Есть возможность обеспечить масками, «расстоянием», определённым количеством человек в помещении — ​работай, — ​считает предприниматель. — ​Нет — извини, ты опасен для общества.

Так же Яков предлагает обязать всех, кто пользуется общественными сервисами, носить маски, разрешить работу частных клиник и переориентировать санитарно-­эпидемиологические службы с запретов на поддержку. То есть, выработать рекомендации, как вести бизнес в условиях распространения вируса, как защитить себя, сотрудников, клиентов, не повреждая процессы.

О дивный новый мир

Конечно, спор сторонников строгого карантина и тех, кто предлагает действовать более гибко, утихнет лишь после окончания пандемии. Но, к сожалению, сейчас ситуация с коронавирусом день ото дня лишь ухудшается, и конца этому пока что не видно.

Кажется, почти никто вокруг не верит, что карантин или самоизоляция не продлятся до лета. Власти и публицисты любят сравнивать нынешнюю эпидемию с вой­ной и пользоваться милитаристсткой лекси­кой применительно к борьбе с коронавирусом. Возможно, стилистически это не лучший приём, но доля правды здесь есть.

Когда изоляция закончится, и мы выйдем из своих, к счастью, никем не разбомблённых домов в свою привычную жизнь, то эта жизнь может оказаться не такой уж привычной. Кому-­то придётся искать новое кафе для обеденного перерыва, радуясь, что он-­то не остался без работы. Кто-­то увидит табличку: «закрыто» на дверях бара, где он зависал по пятницам, а кому-­то придётся объяснять дочери, что её хореографическая школа больше не работает.

Возвращение в оф­лайн будет нелёгким.

Эта статья была опубликована в №18 газеты «Калужский перекрёсток» от 29.04.2020.

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