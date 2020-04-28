Когда выплатят пенсии за май

Отделение Пенсионного фонда по Калужской области сообщило, что выплата пенсий и других социальных выплат за май будет осуществляться в соответствии с графиком.

- В связи с традиционно праздничными днями в начале мае доставка пенсий и других социальных выплат через организацию почтовой связи за период с 4 мая по 10 мая будет осуществляться согласно режиму работы почтовых отделений в праздничные дни, - отметили в ПФР. - В связи с чем некоторым пенсионерам доставка пенсии будет произведена ранее привычной даты. Начиная с 12 мая, доставка выплат получателям будет производиться по установленному графику. Уточнить дату доставки можно по телефону почтового отделения или у почтальона. В мае почтальоны продолжат доставлять на дом пенсии и пособия тем получателям, кто ранее получал их непосредственно в отделениях почтовой связи.

Напомним, с 31 марта в Калуге и области действует режим самоизоляции. Всех жителей просят максимально сократить контакты с другими людьми.