Владислав Шапша поручил психологам отвечать на вопросы калужан в соцсетях

В понедельник, 27 апреля, на заседании областного правительства в Калуге рассказали о работе Центра медицинской профилактики.

На данный момент там работает 45 человек. Из них 21 - это социологи и психологи, рассказала и.о. министра здравоохранения Калужской области Наталья Огородникова.

- Судя по числу социологов и психологов, которые там работают, я должен каждый день их встречать в социальных сетях. Просто каждый день. С утра до вечера, - отметил глава региона Владислав ШАПША. - Я не видел там ни одного сотрудника этой организации. Судя по тому настрою, который я вижу в комментариях, люди крайне возбуждены по понятной причине. Уже месяц у нас длится практически период самоизоляции. Любой человек, который находится в таких условиях действительно может испытывать и испытывает неудобства, как минимум. И люди это неудобство выплёскивают в виде постов в социальных сетях, выплескивают достаточно много и достаточно ярко.

Владислав Шапша призвал специалистов Центра отвечать на вопросы, которые задают жители в соцсетях.

- Людям не нужна профилактическая работа, им нужно просто давать ответы на вопросы, которые они задают, - подчеркнул он. - Силы у нас есть, судя по тому, сколько людей работают в учреждении. Я прошу на период пандемии совместно с министерством внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области организовать эту работу.