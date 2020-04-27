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Переходим на домашний режим: дайджест полезных идей

Опубликовано: 27.04.2020 10:30 0 108
Переходим на домашний режим: дайджест полезных идей

Наверняка каждого из нас после звонка будильника посещала мысль: вот бы сегодня остаться дома, не ехать в офис, на встречи или по другим делам.

Именно сейчас, «на удаленке» от городской суеты появилась возможность сделать все, на что не хватало времени раньше – почитать книги, сделать перестановку или приготовить что-то интересное. А чтобы время прошло еще и с пользой, мы собрали для вас разные идеи.

Наводим порядок вокруг себя

Давно известно: чистота – залог здоровья. Поэтому для начала можно сделать генеральную уборку дома, а заодно поднять себе этим настроение!

Итак, перебираем старые вещи и решаем, от чего давно пора избавиться. Причем можно предусмотреть и вторую жизнь для ненужных вещей — например, отдать их в благотворительные магазины или в фонды помощи нуждающимся.

Проводим влажную уборку и отправляем шторы, подушки и пледы в стирку. Любители перемен могут заодно сделать и перестановку в квартире. Ведь смена привычной картинки поможет отлично «психологически» разгрузиться.

Сажаем огород на подоконнике

Отличная идея в дни, пока нет возможности выйти в парк или съездить за город. Посадите в горшки на окне несколько луковиц и через пару дней уже срежете первую зелень! Также прекрасно на подоконнике растут укроп, руккола и салат.

Во-первых, все это полезно, а во-вторых, ничто так не радует, как еда, которую ты вырастил сам. К тому же, к хобби можно привлечь детей.

Для освоившихся существуют и сложные варианты. Ведь в домашних условиях можно выращивать помидоры черри, огурцы, морковку, редиску и даже клубнику.

Читаем и занимаемся самообразованием

Многие из нас так скучали по книгам из-за нехватки времени и вот сейчас есть прекрасная возможность погрузиться в мир чтения. Вперед за новыми впечатлениями и новыми знаниями! Поставьте себе цель читать хотя бы одну книгу в неделю, верните себе полезную привычку. А как сделать это еще и с выгодой, можно узнать в разделе «Больше» и получить несколько книг в подарок. А для любителей перекусить за чтением все абоненты Tele2 могут получить скидку 50% на большую пиццу.

Если гора не идет к Магомеду…

Нет возможности пойти на концерт или в спортзал? Артисты и тренеры идут к вам в смартфон! Гаджет стал не просто средством связи, но еще и настоящим центром развлечений. Абоненты альтернативного оператора знают об этом, как никто другой — оператор предоставляет высокоскоростной 4G-интернет как в городе, так и по всей Калужской области.

Теперь доступ к Сети — это ваш абонемент куда угодно. Например, ежедневно в своем Instagram поет Робби Вильямс, его поддерживают ColdPlay, Ариана Гранде, Крис Мартин и другие звезды. Найти их выступления можно по хештегу #TogetherAtHome.

А актриса Лукерья Ильяшенко на своей страничке Instagram каждый день проводит онлайн-тренировки для всех желающих. В качестве фитнес-инструментов она использует подручные средства – стул, коврик и т.д., и ведет прямой эфир прямо из своей квартиры. Так что все домоседы с легкостью смогут присоединиться к ней и повторить упражнения. Это не только полезно, но еще и весело!

Также большинство крупнейших мировых музеев открыли онлайн-экскурсии. Теперь, чтобы погулять по «третьяковке», не нужно даже выходить из дома.

Ну а если вы просто соскучились по веселым вечеринкам, то и это не повод отчаиваться. С друзьями теперь можно встретиться онлайн. Интернет уже облетело мем-видео, где мужчина чокается бокалом с экраном ноутбука, устроив видеоконференцию с друзьями. А почему бы и нет? Разогревайте пиццу и включайте мессенджер!

В завершение материала хочется сказать: друзья, делайте то, о чем мечтали. Ощутите, насколько приятно никуда не спешить и просто выпить чашечку кофе, стоя у окна и любуясь природой. Оставайтесь оптимистами и поддерживайте добрым словом и делом всех, кто рядом.

Опубликовано: 27.04.2020 10:30 0 108
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