Владислав Шапша поблагодарил калужских студентов, которые включились в борьбу с коронавирусом

В Калужской области 222 студента-медика из вузов Калуги и Обнинска будут помогать врачам бороться с коронавирусной инфекцией. В субботу, 25 апреля, с молодыми людьми встретился первый заместитель губернатора области Владимир Мазур. Он передал слова благодарности от главы региона Владислава ШАПШИ.

- То, что вы сегодня наравне со своими старшими опытными коллегами решили направить силы на спасение людей, вызывает огромное уважение, - отметил руководитель Калужской области.

Студенты выразили готовность работать в сложный период и помочь врачам. Для них это хорошая возможность не только получить уникальный опыт, повысить свою квалификацию, но и шанс укрепить веру в свое призвание – спасать жизни и здоровье людей.

Решение поддержать врачей в столь сложный период – вызывает безусловное уважение и благодарность. Студенты, несмотря на свою молодость, понимают насколько серьезна проблема с коронавирусом и готовы с ней справиться. Руководство Калужской области подчёркивает, что будет сделано все возможное, чтобы обеспечить профессиональное наставничество и безопасность в работе для «новобранцев».

Все студенты получат в полном объеме средства, предназначенные для медицинских сотрудников, задействованных в противоэпидемиологических мероприятиях. Деньги на это заложенные в региональных и федеральных мерах поддержки.

Напомним, в нашем регионе по предложению главы Калужской области Владислава Шапши приняты меры поддержки медиков, выплачиваемые за работу с больными короновирусной инфекцией. Ежемесячные выплаты всему среднему персоналу составят 20 тысяч рублей, всему младшему персоналу - 10 тысяч рублей, врачам - 30 тысяч рублей. К этому добавятся федеральные выплаты: врачи, работающие с больными коронавирусом, получат дополнительно по 80 тыс. руб. каждый месяц, врачам скорой помощи будут доплачивать по 50 тыс. руб., добавка полагается также среднему и младшему медперсоналу, она составит 25 тыс. рублей.

Также стало известно, что в адрес руководителя Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского» подготовлено письмо с просьбой организовать прохождение медицинским персоналом обучения по краткосрочным дополнительным профессиональным программам по борьбе с короновирусной инфекцией. КГУ готов приступить к обучению 150 медицинских работников.